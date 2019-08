USA, che spavento per Rovazzi e la fidanzata! Entrano per sbaglio nell’Area 51: “I militari ci hanno urlato di andare via, sono sconvolto” [VIDEO]

Un milione di americani aveva deciso di invadere l’Area 51 a settembre, la base dell’aeronautica statunitense nel deserto del Nevada, una delle più misteriose e discusse del mondo, all’interno della quale alcuni credono che il governo statunitense tenga nascosti UFO, extraterrestri e tutto ciò che li riguarda. Sembra, invece, che il cantante italiano Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen Kokeshi, abbiano voluto farlo per primi e da soli. O meglio, non era loro intenzione ma è quello che in realtà è successo. In una serie di stories su Instagram, Rovazzi, 25 anni, ha raccontato la loro incredibile avventura.

I due stavano attraversando il deserto del Nevada con l’intento di raggiungere l’Area 51 e fare una foto davanti al famigerato cartello: “Area 51, non oltrepassare”. Eppure qualcosa deve essere andato storto. I due, infatti, sembra si siano davvero introdotti nell’area. A quel punto, secondo quanto raccontato da Rovazzi sul suo profilo Instagram, sono apparse “venti telecamere e i militari ci hanno urlato di andare via”. Nel video, che trovate in fondo all’articolo, i due sembrano increduli e sconvolti da quanto successo: certo non un’avventura che capita tutti i giorni. Se si considera, poi, che è vietato scattare foto (pena multe pesantissime o addirittura l’arresto) e che in casi estremi, i militari che piantonano l’area possono anche sparare a vista quanti cercano di accedervi, il loro spavento è più che mai giustificato e comprensibile.

Ecco con quali parole, Rovazzi ha descritto la disavventura in Nevada: “Ci ha urlato uno speaker militare e adesso abbiamo una paura incredibile”. “Stiamo sbagliando qualcosa comunque”, aggiunge Karen. “Questo è l’ingresso. Siamo andati un po’ troppo oltre. Praticamente volevamo fare la foto con il cartello “Non oltrepassare. Top Secret Area 51” e abbiamo sbagliato qualcosa e siamo andati davvero davanti all’Area 51. I militari dell’Area 51 ci hanno urlato con lo speaker di andarcene via”, ha continuato Rovazzi. “Io me la sto facendo sotto”, ammette Karen, ridendo. “Appena ci siamo avvicinati, sono uscite venti telecamere. Sono sconvolto. Ho appena rischiato di essere sparato”. Non male come avventura per le vacanze negli USA.