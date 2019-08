Vacanze: su A58-TEEM esodo estivo senza bollino nero e con lo sconto sui pedaggi

Su A58-TEEM l’ultimo grande esodo estivo in atto dall’alba non è incominciato, come lungo il 90% delle altre Arterie italiane, con il Mercurio (pianeta dei viaggi) contro del bollino nero, che, per l’intero fine settimana, scandirà gli incolonnamenti di massa, ma sotto il segno del risparmio.

La Concessionaria dell’Autostrada taglia-file riconosce, infatti, a tutti gli utenti dotati di Telepass (l’89% della clientela) uno sconto-vacanza sui pedaggi che, in ordine agli automobilisti e agli autotrasportatori, riduce il pagamento del 20% e, per quanto concerne i motociclisti, abbatte l’esborso del 30%.

L’attenzione che Tangenziale Esterna SpA riserva a famiglie e imprese che privilegiano A58-TEEM (33 chilometri da Agrate a Melegnano raccordati con A4 Torino-Trieste, A35-BreBeMi e A1 Milano-Napoli) rispetto ad altri Assi risulta accreditata, insomma, dalla proroga, sino al 31 dicembre, dell’agevolazione tariffaria.

La promozione-open, in vigore 365 giorni su tutti i viaggi effettuati lungo qualsivoglia tratta anche di A35-BreBeMi (la promozione non è valida, invece, sulle Interconnessioni con A4 e A1), consente, dunque, a quanti intraprendono da A58-TEEM le migrazioni verso le località scelte per le ferie di trovare due tesori.

Ovvero: la fluidità del traffico, panacea a tutti gli stress indotti, su altre Autostrade, dalle code in uscita dalle città che fanno iniziare male le vacanze, e il Best Price, vantaggio che si può ottenere pure oggi giusto in tempo per spiccare il volo, con le ali del pedaggio calmierato, verso mari, montagne e laghi.

Per aderire all’iniziativa pure a partire dalla vigilia delle partenze intelligenti garantite dalla fruizione di A58-TEEM, gli utenti dotati di Telepass che non hanno ancora sottoscritto la scontistica ma sono interessati a risparmiare devono seguire le istruzioni riportate sui Siti tangenziale.esterna.it e brebemi.it.

Le modalità di accesso all’agevolazione tariffaria vengono illustrate, inoltre, dagli addetti che rispondono ai numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083). Presso il Punto Assistenza (Treviglio) è aperto al pubblico (10-19,30 dal lunedì al venerdì) uno sportello specifico.

La Concessionaria s’è preoccupata, infine, di incentivare, grazie alla gratuità del canone per un anno, l’attivazione dell’apparecchiatura elettronica di esazione nell’ottica di assicurare pari opportunità di riduzione dei pedaggi anche ad automobilisti, autotrasportatori e motociclisti sprovvisti di Telepass.