Vaccini Toscana: nell’Empolese 120 bimbi non in regola

Sono 120, il 2,24% del totale, i bambini nati tra 2014 e 2017 (2-5 anni) che risultano ancora non vaccinati nell’area dell’Empolese Val d’Elsa. Il dato è stato diffuso dall’Asl Toscana Centro in un comunicato.

Nel dettaglio, spiega l’Azienda sanitaria, “circa il 2,43% dei bambini risulta ancora non vaccinato contro tetano, poliomelite ed epatite B, mentre il 3,96% non ha ricevuto ancora la prima dose di antimorbillo“. Le mancate vaccinazioni, si afferma sempre nella nota, sono correlate nella maggior parte dei casi al rifiuto da parte delle famiglie, in altri a difficoltà nel monitoraggio dei bambini, “che non risultano vaccinati per scarsita’ di informazioni o incompleta registrazione dei dati vaccinali”.

L’Asl Toscana Centro ricorda che “vaccinarsi è un atto di responsabilità verso la propria salute” ed invita “a mettersi in regola, condizione in ogni caso necessaria per l’iscrizione e la frequenza a settembre agli asili nido e alle scuole dell’infanzia”.