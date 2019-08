Val d’Aosta: salvi in Francia i 4 alpinisti bloccati sul Monte Bianco

Salvi i 4 alpinisti bloccati sul Monte Bianco: erano rimasti fermi nella zona della Cresta del Brouillard, sul Monte Bianco. Sono successivamente riusciti a raggiungere il rifugio Gouter, sul versante francese e adesso sono in buone condizioni fisiche generali. Lo hanno comunicato gli stessi alpinisti al Soccorso alpino valdostano, con cui sono rimasti in contatto nel corso della giornata.

Con loro era presente anche il compagno di cordata dell’uomo precipitato ieri pomeriggio da un’altezza di circa 4600 metri dopo aver terminato di scalare la parte più complessa della cresta del Brouillard. Il suo corpo è stato trovato in mattinata. Gli alpinisti superstiti, invece, saranno recuperati dal Peloton Gendarmerie Haute Montagne (PGHM) di Chamonix in Francia, non appena sarà possibile e salvo indicazioni differenti da parte dei soccorritori francesi.