Vedelago (Treviso): disinnescato ordigno bellico della II Guerra mondiale

I genieri dell’Esercito appartenenti al terzo reggimento Genio guastatori di Udine sono intervenuti oggi a Vedelago (Treviso) per disinnescare un ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale: la bomba d’aereo di 243 kg circa, di fabbricazione statunitense, era stato rinvenuto poche settimane fa in buone condizioni, ancora attiva e funzionante, per cui potenzialmente pericoloso, durante i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria.

Questa mattina, dopo l’evacuazione di 35 residenti della zona, gli artificieri dell’Esercito hanno iniziato l’operazione di rimozione delle spolette operando da remoto.

Conclusa l’operazione di disinnesco, la bomba è stata trasferita alla cava Postumia a Trevignano (Treviso) e fatta brillare. Le operazioni sono terminate alle ore 13 circa e i cittadini hanno potuto rientrare nelle loro case.