Viaggi & Turismo: l’Italia è la destinazione preferita dagli italiani per luglio 2019

Molti degli italiani hanno deciso di recarsi in Italia durante luglio. Infatti, 12 città italiane (Milano, Catania, Palermo, Roma, Napoli, Bologna, Lamezia Terme, Torino, Cagliari, Venezia, Brindisi e Bari) sono risultate tra le 20 più ricercate al mondo dai viaggiatori per luglio (considerando il periodo tra l’1 e il 31 luglio 2019) utilizzando il potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost. Chi preferisce viaggiare all’estero, invece, ha scelto le grandi città europee come Londra, Barcellona, Amsterdam, Parigi, Lisbona e Madrid.

Non meraviglia affatto che le città italiane siano tra le destinazioni preferite al mondo per trascorrere le vacanze. Oltre all’offerta culturale, ai divertimenti e all’ottima gastronomia, danno la possibilità di fare shopping di qualità e di godere del mare e delle spiagge già con i primi caldi; per questo le mete nazionali sono le destinazioni perfette per le partenze in famiglia o con gli amici ed è normale che gli italiani preferiscano non allontanarsi troppo e godere di queste bellezze in questo periodo dell’anno.

Jetcost analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il proprio sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili quando si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati analizzati dalle ricerche hanno evidenziato 12 destinazioni in Italia tra i primi venti posti: Milano (primo posto), Catania (secondo), Palermo (terzo), Roma (quinto), Napoli (sesto), Bologna (ottavo), Lamezia Terme (decimo), Torino (12esimo), Cagliari (14esimo), Venezia (15esimo), Brindisi (16esimo) e Bari (20esimo).

Un portavoce di Jetcost ha dichiarato: “L’interesse degli italiani per la loro terra non diminuisce in alcun momento dell’anno. Naturalmente, i periodi di vacanza un po ‘più lunghi, come luglio, incrementano la voglia di partire e le prenotazioni. E, da quello che si vede, i turisti vogliono ancora sole, cultura, gastronomia, buoni alberghi e infrastrutture, e tutto ciò viene offerto dall’Italia, le cui città sono ancora una volta le più ricercate dai turisti nazionali”.



Le città più ricercate dagli italiani durante luglio 2019:

1. Milano

2. Catania

3. Palermo

4. Londra

5. Roma

6. Napoli

7. Barcellona

8. Bologna

9. Amsterdam

10. Lamezia Terme

11. Parigi

12. Torino

13. Casablanca

14. Cagliari

15. Venezia

16. Brindisi

17. Lisbona

18. New York

19. Madrid

20. Bari

*I dati si riferiscono al periodo compreso tra il 1 e il 31 luglio 2019.