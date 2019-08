Astronomia: una VISTA cosmica dall’osservatorio Paranal dell’ESO in Cile

Il telescopio in questa immagine dell’ESO è appropriatamente chiamato VISTA, abbreviazione di Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy. Il telescopio si trova presso l’osservatorio Paranal dell’ESO in Cile, dove l’altitudine e il clima arido creano cieli senza nuvole e condizioni di osservazione eccellenti.

Fenomeni diversi nell’universo producono diversi tipi di luce, solo una piccola parte della quale è visibile all’occhio umano: VISTA osserva la luce infrarossa, la stessa radiazione che possiamo percepire come calore. La fotocamera da tre tonnellate alloggiata all’interno del telescopio è estremamente sensibile, permettendo a VISTA di osservare questo tipo di luce da fonti molto distanti nell’universo e di produrre sia immagini straordinarie che risultati scientifici rivoluzionari.

Il Very Large Telescope (VLT) gode degli stessi cieli eccezionali di VISTA, esso è quasi visibile in cima a una vetta lontana. Nonostante le dimensioni e l’ingegnosità impressionanti di queste strutture, esse non possono fare a meno di essere sminuite dalla pura maestosità dell’universo sopra, come dimostrato dalla vista caleidoscopica della Via Lattea che si inarca attraverso il cielo.

Questa immagine è stata scattata dall’ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek.