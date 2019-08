Vodafone non funziona: nuovo “down” della rete in tutt’Italia, ecco cosa sta succedendo

Vodafone non funziona, per l’ennesima volta: dopo l’episodio del 13 giugno, da stamattina gli abbonati della storica compagnia stanno subendo pesanti disagi e non riescono a telefonare e utilizzare internet. Al momento la società non ha fornito alcuna comunicazione ufficiale per spiegare l’accaduto o illustrare i tempi del ripristino del servizi. Sul web gli utenti stanno pubblicando numerosi commenti di protesta e lamentele, anche perchè il disservizio (il secondo in meno di due mesi) si sta ormai prolungando da circa 10 ore. Il malfunzionamento interessa a singhiozzo tutto il territorio italiano, da Nord a Sud.