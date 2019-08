WhatsApp down: ancora problemi per l’app di messaggistica, non funziona

WhatsApp down nelle scorse ore: la popolare app di messaggistica, secondo il servizio downdetector, ha avuto problemi, e non ha funzionato, con un picco, in particolare, intorno all’una di notte. E’ stato impossibile mandare messaggi e connettersi alla rete, cambiare o agire sugli status. Il down totale ha fatto volare su Twitter l’hashtag #whatsappdown.

WhatsApp è un’applicazione messaggistica istantanea per smartphone: consente di inviare messaggi gratuitamente a chiunque abbia uno smartphone connesso ad internet. WhatsApp è disponibile per iOS, Android, BlackBerry OS, Nokia Serie 40, Nokia Symbian e Windows Phone.

Di seguito la mappa di downdetector con le ultime interruzioni segnalate: è possibile notare che il disagio continua soprattutto in Brasile, ma anche in Italia.