Esistono altri alimenti con effetti analoghi a quelli riscontrati in questo studio. Per esempio, il consumo di fibra alimentare riduce il rischio di tumore del colon-retto. La fibra alimentare è composta da zuccheri complessi e non ha valore nutritivo o energetico, tuttavia è importante per vari motivi: aumenta il senso di sazietà portando a mangiare meno, influenza l’assorbimento di zuccheri e grassi e regola il transito intestinale. Inoltre i batteri presenti nell’intestino digeriscono e fanno fermentare la fibra, producendo metaboliti che possono essere utilizzati dal nostro organismo. Tra questi vi sono gli acidi grassi a catena corta, come l’acido butirrico, che verosimilmente esercitano un’azione antinfiammatoria, favoriscono il mantenimento dell’integrità dell’epitelio intestinale e contrastano gli eventi molecolari che portano alla trasformazione delle cellule del colon in cellule tumorali.

Al contrario, il consumo di carne rossa e di carni lavorate, alimenti molto presenti nella cosiddetta “dieta occidentale” tipica degli Stati Uniti, fa aumentare il rischio di sviluppare tumori dell’intestino. Saperlo ha aiutato le persone a prendere consapevolezza del problema e cambiare in meglio le proprie abitudini alimentari? I risultati di uno studio della Tufts University di Boston, appena pubblicati sulla rivista Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, dicono di no. Esaminando le risposte di un campione di circa 44.000 persone, è emerso che il consumo di carne processata (rappresentata principalmente da 5 alimenti: salsicce, prosciutto, pancetta, carne in scatola e hot dog) è rimasto invariato negli ultimi 18 anni, e corrisponde a circa un quarto di tutta la carne consumata dagli americani. L’unica buona notizia è che nello stesso periodo il consumo di carne rossa non processata è un po’ diminuito.

“La nostra indagine dimostra ancora una volta che non basta sapere che qualcosa fa bene o fa male per cambiare le proprie abitudini alimentari” spiegano gli autori. “Bisogna promuovere un cambiamento culturale, che porti le persone a farsi carico della prevenzione.”