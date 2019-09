11 Settembre: oggi l’anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle, appelli a “non dimenticare mai”

Oggi, 11 Settembre, è il giorno di commemorazioni, cerimonie e appelli a “non dimenticare mai“: si attende come sempre grande partecipazione a Ground Zero, mentre il presidente Trump dovrebbe presenziare ad un evento al Pentagono.

Il vicepresidente Mike Pence raggiungerà invece il terzo sito di attacco in Pennsylvania.

Le cerimonie per l’anniversario ricorderanno le quasi 3000 persone morte quando gli aerei dirottati si schiantarono contro le Twin Towers, il Pentagono e un campo vicino a Shanksville 18 anni fa. I nomi delle vittime verranno letti ad alta voce, e si alterneranno momenti di silenzio e il suono delle campane.

Negli ultimi anni si è registrata una crescente consapevolezza delle conseguenze subite anche da un altro gruppo di persone legate alla tragedia: i vigili del fuoco, la polizia e altri soccorritori che sono morti o si sono ammalati dopo gli interventi sul posto.