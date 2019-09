Dal 20 al 27 settembre Ispra partecipa a ScienzaInsieme con eventi in tutte le sedi

Anche quest’anno torna ScienzaInsieme, la settimana dedicata alla divulgazione scientifica. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale aderisce insieme ai principali Enti di Ricerca e Università italiane. Quando? Dal 20 al 27 settembre 2019. Dove? In tutte le sedi ISPRA: Roma e Castel Romano, Ozzano dell’Emilia (BO), Chioggia-Venezia, Livorno, Palermo. Perché? Per far conoscere a un pubblico più ampio che cosa fa ISPRA, attraverso visite ai laboratori, esperimenti, mostre didattiche interattive, eventi tematici, conferenze e incontri diretti e informali con chi ogni giorno lavora per proteggere l’Ambiente.

Grazie all’ accordo di collaborazione per la divulgazione scientifica con CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV, CINECA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA “SAPIENZA”, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo,Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ISPRA ha organizzato una serie di iniziative dedicate a scuole e grande pubblico. Le attività, che si terranno in tutte le sedi ISPRA dal 20 al 27 settembre si inseriscono, come quelle degli altri Enti, nel progetto ScienzaInsieme (www.scienzainsieme.it) e nel progetto europeo ERN-Apulia, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska Curie (http://www.laricercaviendinotte.it/).

Per gli eventi delle sedi di Livorno, Chioggia/Venezia, Ozzano (BO) e Palermo si può consultare il programma dettagliato qui http://www.isprambiente.gov.it/it/events/scienzainsieme