Finalmente giustizia per le vittime dell’attentato alle Torri Gemelle: dopo 18 anni arriva la condanna

Immaginate di salutare un vostro caro, di mattina, dopo aver consumato la colazione, per lavoro. Il cielo è azzurro, quasi sfiorato dai mastodontici monumenti antropici di New York, negli Stati Uniti, l’odore del caffè stuzzica ancora l’olfatto, in casa. Ad un certo punto, immaginate che squilli il telefono e che, in tutti i telegiornali, si diffonda la notizia che il posto di lavoro di vostra moglie, vostro figlio o vostro marito, ha subito un attentato.

Il World Trade Center di New York era un complesso di sette edifici, disegnato dall’architetto Minoru Yamasaki e dall’ingegnere Leslie Robertson e edificato dall’Autorità Portuale di New York e New Jersey. Il complesso si trovava nella parte Sud dell’isola di Manhattan, nel Lower Manhattan ed è famoso in particolare per l’eccezionale evidenza delle Torri Gemelle (Twin Towers). I due edifici furono inaugurati il 4 aprile 1973, dotati di 110 piani ciascuno e di un’altezza di 415 m con una superficie occupata di 63,4 m × 63,4 m.

L’11 settembre del 2001, dei terroristi islamici dirottarono il Volo 11 dell’America Airlines, di modo che l’aereo si schiantasse sulla facciata nord della Torre Nord alle 8:46 del mattino. L’aereo, più precisamente, si schiantò sulla torre tra il 93° e il 99° piano. Nei diciassette minuti a seguire, un secondo aereo dirottato ( volo 175 ), si schiantò tra il 77° e il 185° piano della facciata sud della South Tower. Il danno provocato alla Torre Nord distrusse ogni mezzo di fuga sulla zona d’impatto, finendo per “imprigionare” 1.344 persone. Allo stesso modo, solo poche persone del lato sud riuscirono a salvarsi prima del crollo della torre. Si conta un danno di 700 persone nella South Tower. Alle 9:59, la Torre Sud cadde in macerie dopo aver arso per 56 minuti. La Torre Nord è crollata alle 10:28, dopo aver bruciato per 102 minuti.

L’attentato alle Torri Gemelle è da considerarsi una delle catastrofi antropiche peggiori di tutta la storia. Oggi, a distanza di 18 anni dalla loro caduta, è stata ufficializzata la notizia: le presunte menti dietro gli attentati terroristici dell’11 settembre andranno in carcere. Stando alle parole del New York Times, a sancirlo è stato proprio un giudice militare. Il processo avrà inizio con la decisione dei giurati a Camp Justice nel carcere militare di massima sicurezza a Guantanamo sull’isola di Cuba. Sotto processo Khalid Shaikh Mohammed e altri quattro presunti attentatori ritenuti responsabili degli attacchi che distrussero la vita di quasi tremila persone tra New York, Washington e la Pennsylvania l’11 settembre del 2001.