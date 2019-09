5 cose da sapere e tante curiosità sul devastante uragano Dorian

Il passaggio dell’uragano Dorian sulle Bahamas si sta rivelando a dir poco catastrofico. Rimanendo in stallo sull’arcipelago per 24 ore, Dorian ha scaricato ingenti quantità di pioggia, venti fino a 298km/h e provocato una Storm Surge che in alcune aree ha anche raggiunto i 6-7 metri di altezza. I risultati sono case completamente allagate fino al tetto o fino al primo piano, strade impossibili da riconoscere sotto l’acqua e città in cui non è possibile distinguere dove inizia l’oceano a causa delle estese inondazioni. La tempesta, che dalla categoria 5 è scesa alla 3, nelle prossime ore potrebbe pesantemente influenzare gran parte degli Stati Uniti sudorientali e milioni di persone che vivono lungo le coste di Florida, Georgia, South Carolina e North Carolina. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Dorian potrebbe arrivare addirittura in Europa.

Con la futura traiettoria di Dorian ancora da decifrare, ecco 5 cose da sapere e tante curiosità sul potente uragano e sul suo impatto.

1. La potenza di Dorian

Con venti massimi di 298km/h, Dorian è il secondo uragano atlantico più forte per velocità del vento dal 1851, al pari di Wilma (2005), Gilbert (1988) e l’uragano del Labor Day del 1935. L’unica tempesta con una velocità del vento maggiore è stato l’uragano Allen del 1980 con venti di 306km/h. Allen è stato un uragano che ha fornito un tesoro di informazioni scientifiche, che hanno portato nuova comprensione sulle dinamiche delle tempeste e sui cicli di sostituzione dell’eyewall (il “muro dell’occhio”), secondo la NOAA. La NOAA ha compiuto 13 voli all’interno dell’uragano Allen, registrando un livello di dati senza precedenti. Dopo un volo particolarmente difficile e burrascoso, uno scienziato ha baciato a terra dopo l’atterraggio e si è dimesso dal National Hurricane Research Laboratory pochi giorni dopo.

2. Questo è il primo (e forse unico) uragano Dorian

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) gestisce un sistema di assegnazione dei nomi alle tempeste. Ogni 6 anni, viene utilizzata la stessa lista di nomi. Il nome Dorian è apparso per la prima volta nel 2013, ma quell’anno il sistema ha raggiunto solo il livello di tempesta tropicale. Il precedente nome con la “D” era Dean, nome che è stato ritirato dopo che nel 2007 l’uragano Dean uccise 44 persone e causò danni per miliardi di dollari nei Caraibi, a Hispaniola e in Messico. I nomi di tempeste particolarmente distruttive e mortali vengono rimossi e sostituiti con un altro con la stessa lettera. È possibile, dunque, che anche Dorian venga rimosso dalla lista delle tempeste prima del prossimo ciclo nel 2025. Al momento, sono 5 le vittime confermate alle Bahamas, oltre 13.000 case distrutte e danni estesi e molto gravi.

3. Il lentissimo uragano Dorian

Dorian ha viaggiato a 1,6km/h per un lungo periodo di tempo. È una velocità inferiore a quella di una persona, che di solito cammina a 5-6km/h. Fondamentalmente, Dorian si muoveva alla stessa velocità con cui un bambino gattona.

4. Quando è nato Dorian?

Dorian è diventato ufficialmente un uragano mercoledì 28 agosto e dovrebbe mantenere questo stadio almeno fino a sabato 7 settembre, per un totale di 11 giorni. Ma quanto può durare un uragano? Il tifone John, che si è formato ne Pacifico nel 1994, è durato per un totale di 31 giorni, che lo rendono uno degli uragani più lunghi mai registrati. L’uragano atlantico Ginger, che provocò una vittima e danni per 10 milioni di dollari in North Carolina, è durato per un totale di 28 giorni nel 1971. In generale, gli uragani possono durare da meno di un giorno ad un mese.

5. Dorian è maschile o femminile?

C’è una certa confusione sul nome Dorian. In realtà, è un nome maschile. Una persona si è particolarmente divertita a sentire questo nome: è l’attore Zach Braff, che ha interpretato il personaggio di John Dorian nello show televisivo “Scrubs”. Sul suo profilo Twitter, Braff ha postato la divertente foto che vedete a lato.