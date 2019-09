Accadde oggi: 160 anni fa la più violenta tempesta magnetica, l’evento di Carrington-Hodgson

Ben 160 anni fa, tra l’1 e il 2 settembre 1859 si è verificata la più violenta tempesta geomagnetica mai osservata, l’evento di “Carrington–Hodgson“: ha mandato in tilt le linee telegrafiche ed ha generato aurore boreali visibili fino a Roma e a Cuba. Oggi un evento simile genererebbe blackout elettrici e renderebbe inutilizzabili gran parte dei satelliti.

L’evento è stato innescato da eruzioni solari, di cui una molto violenta, che hanno scagliato nello spazio sciami di particelle, osservate dagli astronomi britannici Richard Carrington e Richard Hodgson.

Quando le particelle hanno colpito la Terra, gli sciami hanno generato una tempesta geomagnetica estrema, di livello superiore a G5 (in una scala da 1 a 5 elaborata dall’agenzia statunitense NOAA).

Oggi un evento simile potrebbe causare danni per miliardi di dollari e potrebbe richiedere anni per il ripristino, perché metterebbe ko centrali elettriche, comunicazioni radio e satelliti.