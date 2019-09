Bere acqua fa bene, ma non bisogna esagerare: analisi e dati sui valori di riferimento da assumere

L’acqua è sempre stata e continua ad essere uno dei più preziosi alleati per la nostra salute: basti pensare al corpo umano, costituito esso stesso dal 70% d’acqua. Eppure, nel corso degli anni sono state condotte molte ricerche che hanno confermato il fatto che, come con tutti i nutrienti, assumerne troppa può provocare dei grossi problemi all’organismo.

A sostenere questa tesi è, tra i tanti esperti, in particolar modo il dottor Mark Whiteley, fondatore della Whiteley Clinic Londra, secondo il quale esiste una sorta di “dipendenza da acqua”, che si sviluppa nel tempo a causa dell’assunzione di eccessive quantità di acqua. Eppure, non è la prima volta che si certificano studi di questo genere. Basti pensare che, anche nel 2011, Margaret McCartney, una delle autrici di un’autorevole ricerca sull’acqua, aveva smentito il mito secondo il quale tutti, indistintamente, dovevano bere oltre i 2 litri d’acqua. Quindi, è un po’ come se la scienza avesse detto: “fidatevi della vostra sete”. Addirittura, sempre secondo l’esperto Mark Whiteley, si può arrivare ad avere una vera e propria “overdose d’acqua”.

Secondo un recente studio, infatti, bere troppa acqua non solo fa male alla salute, ma potrebbe addirittura provocare delle disfunzioni nell’organismo, come la diluizione degli elettroliti nel sangue (sodio e potassio), che serbano una funzione essenziale nel bilancio dei liquidi tra l’interno e l’esterno delle cellule. Inoltre, quando si beve troppa acqua può verificarsi un malessere generale, che comporta vomito, mal di testa, nausea, aumento di pressione sanguigna e, allo stesso tempo, stato confusionale, sonnolenza, respirazione difficoltosa e stanchezza diffusa.

Il gruppo di esperti scientifici dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare sui prodotti dietetici, ha ridefinito i quantitativi dietetici e nutrizionali da assumere di determinati nutrienti, come l’acqua, che va assunta fino a determinate soglie in base all’età, al sesso e alla salute dell’individuo.

Vediamo, quindi, tutti i valori di riferimento:

-Per i neonati sino a sei mesi di vita, 100 millilitri per chilo di peso al giorno

–Per i bambini da 6 mesi a 1 anno, 800-1000 millilitri di acqua al giorno

-Per i bambini da 1 a 3 anni di vita, 1100-1300 millilitri di acqua al giorno

-Per i bambini dai 4 agli 8 anni di vita, 1600 millilitri di acqua al giorno

-Per i bambini di età compresa tra i 9 e i 13 anni, 2100 millilitri di acqua al giorno

Per adulti e anziani sono indicati 2,5 litri al giorno per i maschi e 2 litri per le femmine.

Naturalmente, i valori sopraelencati sono indicativi e variano sulla base della salute dell’individuo, dello stile di vita, delle condizioni climatiche del posto nel quale l’individuo vive e altri fattori ancora come condizioni di stress e disturbo gastro-enterici.