Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, fino al 28 Settembre

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per oggi, domani e per i giorni successivi, fino al 28 Settembre 2019.

Oggi al Nord molto nuvoloso o coperto su nord ovest, Lombardia ed Emilia Romagna con precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale; i fenomeni risulteranno intensi dapprima su basso Piemonte e Liguria e, dal pomeriggio, su Emilia-Romagna e Lombardia; da nuvoloso a molto nuvoloso sul nord est con nubi in ulteriore aumento nel corso della mattinata a cui saranno associati dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi che potranno risultare anche intensi specie sul Veneto centro-meridionale. Verso sera temporanea attenuazione delle precipitazioni a partire da Piemonte centro settentrionale e Ponente ligure. Al centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso sulla Sardegna con piogge o rovesci isolati in attenuazione; molto nuvoloso o coperto sulle restanti regioni con rovesci e temporali sparsi che dalla Toscana tenderanno gradualmente ad estendersi dapprima a Lazio e Umbria e nel pomeriggio al versante adriatico; le precipitazioni potranno risultare intense ed abbondanti su Toscana e Lazio. Al sud e Sicilia: iniziali condizioni di cielo da poco nuvoloso sui settori adriatici e ionici a parzialmente nuvoloso o molto nuvoloso sulle restanti regioni; ulteriore aumento della nuvolosità con nubi più compatte su Sicilia, Molise e Campania settentrionale dove si potrà avere qualche isolato rovescio o temporale. Temperature: massime in deciso calo su nord-ovest, Lombardia ed Emilia-Romagna centro occidentali, coste occidentali sarde, Toscana, Umbria, Lazio e rilievi abruzzesi; senza variazioni di rilievo sul resto del nord ed in rialzo sulle restanti aree. Venti: da moderati a forti meridionali su Sardegna, lungo le coste di Toscana e Lazio e sulla Sicilia occidentale; da moderati a forti settentrionali su Liguria; deboli variabili sul resto del nord; generalmente moderati meridionali sulle restanti regioni. Mari: da molto mossi ad agitati il mar Ligure, il Tirreno centro settentrionale e quello meridionale ad ovest; molto mossi il mare di Sardegna e lo stretto di Sicilia; da mosso a molto mosso il canale di Sardegna; mosso il basso Ionio; da poco mossi a mossi i restanti bacini con moto ondoso in aumento nel medio e alto Adriatico.

Domani al Nord dal mattino spazi di cielo sereno sempre più estesi su Valle d’Aosta e Piemonte centroccidentale ed ancora molte nubi sul resto del settentrione con precipitazioni diffuse. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio sul restante nord-ovest, Lombardia ed Emilia-Romagna occidentali, mentre temporali diffusi continueranno ad interessare il resto del settentrione e localmente risulteranno anche di forte intensità su triveneto e romagna. Nella sera atteso un generale miglioramento con esaurimento delle precipitazioni e schiarite sempre più ampie che interesseranno anche Lombardia occidentale ed Emilia-Romagna, mentre rovesci e temporali localmente anche intensi si attarderanno nelle prime ore notturne sul triveneto centro-orientale. Quota neve sulle aree alpine confinali generalmente oltre i 2500 metri. Al centro e Sardegna: al mattino ancora maltempo sulle regioni tirreniche peninsulari, Marche, Umbria e rilievi abruzzesi; dalla serata attesa una generale attenuazione delle precipitazioni a parte residui rovesci che insisteranno ancora sulle regioni adriatiche. Sulla Sardegna nubi compatte al primo mattino sulle aree centroccidentali con associate piogge in successivo esaurimento dalla seconda parte della mattinata e cielo caratterizzato da innocue velature alte e sottili. Al sud e Sicilia: molte nubi su aree interne del Molise, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, con rovesci e locali temporali associati. Dal pomeriggio attesa una parziale attenuazione dei fenomeni, con ampie schiarite, mentre estese velature interesseranno le restanti zone peninsulari. Nuvolosità irregolare a tratti compatta anche sulla Sicilia con locali rovesci dal pomeriggio lungo le coste centrorientali tirreniche. Temperature: minime in flessione su pianura piemontese e Sardegna; senza variazioni di rilievo su Liguria, Lombardia centroccidentale ed Emilia-Romagna; in generale aumento sul resto del paese, più deciso sulle regioni centrali adriatiche ed al sud peninsulare; massime in calo su triveneto, Campania e su gran parte della Sardegna, in rialzo anche marcato altrove. Venti: deboli settentrionali al nord, con rinforzi serali di bora sulle coste friulane; moderati altrove: meridionali sulle aree ioniche e dai quadranti occidentali sul resto del paese, con ulteriori rinforzi sulle bocche di Bonifacio. Mari: da molto mossi ad agitati il mar Ligure occidentale ed il mar di Sardegna settentrionale; da mossi a molto mossi il restante mar Ligure e mar di Sardegna, Tirreno, basso Adriatico e Ionio; mossi i restanti bacini.

Martedì 24 settembre al nord al mattino addensamenti compatti sulle aree alpine occidentali, costiera romagnola e rilievi emiliani, con rovesci o temporali sparsi; estese e spesse velature sul resto del Settentrione. Dal pomeriggio parziale diradamento della nuvolosità su tutto il nord, con attenuazione dei fenomeni. In serata avremo locali addensamenti compatti lungo le aree alpine confinali, con qualche locale debole rovescio e cielo poco nuvoloso o velato altrove. Al centro e Sardegna: al mattino ancora residue nubi basse su Sardegna centroccidentale, Toscana, Umbria e Marche, e cielo in generale velato altrove. Dal pomeriggio generale diradamento della nuvolosità bassa, con in serata nubi compatte sulla Sardegna occidentale e cielo velato altrove. Al sud e Sicilia: al primo mattino ancora residui addensamenti compatti su Molise e Puglia garganica, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi, ma in rapida attenuazione già dalla seconda parte della mattinata. Nubi compatte anche su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia tirreniche, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato altrove. Temperature: minime in diminuzione sulle regioni alpine centrorientali, regioni centrali, Campania, Molise, Puglia garganica, Basilicata, Calabria e Sicilia tirreniche; stazionarie altrove; massime in aumento anche marcato sulle regioni centrorientali del nord e sulla Valle d’Aosta, in aumento meno marcato sulla Toscana, in diminuzione sulle regioni centrali adriatiche, regioni ioniche, Sicilia centrosettentrionale e Sardegna centromeridionale; stazionarie altrove. Venti: da moderati a forti di maestrale sulla Sardegna e regioni ioniche; deboli variabili sul resto del paese. Mari: da mossi a molto mossi tutti i bacini.

Mercoledì 25 settembre: molte nubi sulle regioni centrorientali del nord, regioni centrali peninsulari e sulla Campania, con rovesci o temporali diffusi; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità al nord e sulle regioni adriatiche, con in serata ancora addensamenti compatti sulle regioni tirreniche centromeridionali accompagnati da rovesci o temporali sparsi, e cieli poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

Giovedì 26 settembre: al mattino addensamenti compatti sulle aree alpine e sulle regioni meridionali, accompagnati da rovesci o temporali sparsi; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità al sud, con in serata cielo da poco a parzialmente nuvoloso su tutto il paese.

Venerdì 27 e sabato 28 settembre: addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali sparsi, in estensione nella giornata di sabato anche al restante nord-ovest ed Emilia; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.