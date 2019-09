Aeroporti: nuova società di handling a Palermo, Gesap convoca sindacati

Palermo, 4 set. (AdnKronos) – Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Cisal incontreranno la Gesap, società che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, lunedì 9 settembre, alle 14.30, nella sala conferenze del centro direzionale. A preoccupare i sindacati è la richiesta di una nuova società di handling ad operare nello scalo palermitano.

“La richiesta di convocazione dei sindacati, inviata a Gesap ed Enac, è stata prontamente accolta ‘ fa sapere Fabio Lo Monaco, coordinatore Filt Cgil Palermo dell’aeroporto di Palermo – La possibilità dell’arrivo di un’altra società può scatenare un effetto domino che distrugga il precario equilibrio raggiunto che in questi anni ha garantito crescita e sviluppo. Siamo preoccupati perché in un aeroporto in fase di restyling, dove presto ci saranno diversi cantieri, l’arrivo di una nuova società creerebbe problemi relativi alle sicurezza di passeggeri e lavoratori. Siamo preoccupati perché al momento non esiste un contratto di sito produttivo e non esiste, come avviene in altri aeroporti, una limitazione tramite bando del numero delle società di handling”.