Agenzia Spaziale Italiana: bando di selezione per il Direttore Generale

“Avviso n. 9/2019 – Procedura comparativa finalizzata alla individuazione di idonee candidature per l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana.

È indetta una procedura comparativa, finalizzata alla individuazione di una ristretta rosa di candidature tra cui scegliere – ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera i), dello Statuto dell’Agenzia – il candidato per la copertura dell’incarico di Direttore generale dell’ASI, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, il quale ne delibera la nomina ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera f) del predetto Statuto.”

L’Agenzia Spaziale Italiana ha avviato la procedura per l’individuazione del nuovo direttore generale, incarico ricoperto dal maggio 2015 da Anna Sirica. Nell’avviso pubblicato il 4 settembre online, l’Agenzia specifica nel dettaglio le cause di esclusione e i requisiti necessari per partecipare alla procedura comparativa.

Le candidature dovranno pervenire entro 20 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nelle modalità specificate (entro il 24 settembre).

Il cda dell’Asi con deliberazione del 3 maggio scorso aveva dato mandato al neopresidente Giorgio Saccoccia di “porre in essere le azioni finalizzate alla nomina a seguito di procedura comparativa, nel rispetto dei principi della trasparenza, del Direttore generale dell’ASI, da concludersi entro il termine di 6 mesi dalla data della presente delibera“.