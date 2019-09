Aiocc scende in campo per la lotta contro i tumori di testa e collo: ecco tutte le novità

“Non mettere la testa sotto la sabbia. Non sottovalutare Tumori della testa e del collo e non dimenticare di sottoporsi ai controlli”

Si tratta del messaggio di una campagna di sensibilizzazione che vedrà la luce dal 16 al 20 settembre da Aiocc, l’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, con il patrocinio del Ministero della Salute, che ormai è arrivata alla sua seconda edizione.

“Tieni la testa sul collo. Un controllo puo’ salvarti la vita”

Il claim che anche in questa edizione vuole evidenziare l’importanza della diagnosi precoce, uno dei pochissimi strumenti a nostra disposizione che ci fa tornare a valutare positivamente l’espressione: “prevenire è meglio che curare”. Ogni anno si registrano migliaia di casi in più rispetto al precedente e dunque, trenta centri specialistici apriranno al pubblico per informazioni e visite gratuite.

“I sintomi dei Tumori della testa e del collo sono spesso insidiosi perche’ confusi con normali manifestazioni quali: gonfiore al collo, deglutizione dolorosa o faticosa, naso chiuso da una narice o sanguinamento dal naso, raucedine persistente, mal di gola e o bruciore alla lingua, lesioni orali e/o rosse o bianche nel cavo orale. In presenza di uno di questi sintomi che perdurano per almeno tre settimane, non bisogna perdere tempo e andare subito dal medico per un consulto: un controllo e una diagnosi precoce possono salvare la vita”.

Ha spiegato il professor Valentino Valentini, presidente Aiocc. Il progetto è stato annunciato in occasione della Make Sense Campaign, promossa dalla Societa’ Europea dei Tumori Testa Collo (Ehns) e che mira proprio ad incrementare la consapevolezza dei sintomi e a promuovere un immediato ricorso al medico e una diagnosi precoce. Anche se gli uomini hanno da due a tre volte piu’ la possibilità’ di sviluppare il cancro della testa e del collo, le statistiche ci dicono di fare attenzione anche alle donne, la cui percentuale è pian piano in aumento. Questo tumore ha maggiore incidenza nelle persone di oltre 40 anni, ma c’e’ stato un recente aumento tra le persone piu’ giovani. Il 75% delle neoplasie di testa e collo sono conseguenti da fumo e alcol. La campagna verrà presentata ufficialmente il 17 settembre in Senato.