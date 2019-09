Allerta per l’ex uragano Humberto: Regno Unito e Irlanda si preparano a intense piogge e forti venti, rischio inondazioni

Dopo un incontro ravvicinato con le Bermuda, l’ex uragano Humberto ha viaggiato per il Nord Atlantico: il suo prossimo obiettivo sono le Isole Britanniche. Oggi, 23 settembre, una fascia di pioggia si sposterà sull’Irlanda, il Galles e l’Inghilterra sudoccidentale.

I venti sull’area inizieranno ad aumentare da stasera, mentre i rovesci colpiranno tutte le Isole Britanniche. I venti più forti oggi si verificheranno sull’Irlanda, mentre tra stasera e domani mattina colpiranno anche il Regno Unito. Qualche raffica potrà raggiungere gli 80km/h in Irlanda e Gran Bretagna sudoccidentale, nonostante la maggior parte delle aree vedrà raffiche massime nell’ordine di 65km/h. Le coste che si affacciano a sud e ad ovest e le elevazioni maggiori in Galles e Inghilterra sudoccidentale saranno colpite dalle raffiche più forti. I venti associati ad Humberto saranno in grado di provocare danni agli alberi e isolati blackout.

I round di pioggia dovrebbero continuare sull’area anche nella mattinata di mercoledì 25 settembre. Su Scozia, Irlanda del Nord ed Inghilterra nordorientale, si prevedono periodi di pioggia intermittente, mentre la pioggia più intensa sarà concentrata su Galles e Inghilterra meridionale e centrale. Saranno possibili quantitativi di pioggia locali fino a 70mm, con la pioggia che persisterà fino a mercoledì 25.

Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha emanato un’allerta gialla per pioggia per Londra. L’allerta sarà in vigore dalle 4 di domani mattina fino alla mezzanotte. L’allerta copre la maggior parte dell’Inghilterra, inclusa tutta la capitale: “Martedì è prevista una pioggia diffusa con la possibilità di pioggia molto intensa, che porterà alcuni disagi per le inondazioni. È prevista l’ampia caduta di circa 20-40mm di pioggia, con il potenziale fino a 70mm in qualche località. Molta della pioggia cadrà in un periodo di tempo relativamente breve, meno di 6 ore”. Il Met Office avvisa che:

case e aziende potrebbero essere inondate , causando danni ad alcuni edifici;

, causando danni ad alcuni edifici; sono possibili inondazioni veloci o profonde, causando un pericolo per le vite umane. Alcune comunità potrebbero essere isolate a causa delle strade allagate;

veloci o profonde, causando un pericolo per le vite umane. Alcune comunità potrebbero essere isolate a causa delle strade allagate; sono possibili ritardi o cancellazioni di treni e bus;

o di treni e bus; le inondazioni potrebbero portare a difficile condizioni di guida e alla chiusura di alcune strade;

possibili blackout e interruzioni di altri servizi in alcune case e aziende.

Dopo Humberto, un’altra area di bassa pressione si avvicinerà alle Isole Britanniche nella seconda metà della settimana. Questo potrebbe portare ulteriori round di pioggia e forti venti nelle giornata di giovedì 26 e venerdì 27 settembre. Le temperature resteranno intorno ai +20°C per tutta la settimana, secondo il Met Office.