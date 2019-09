Allerta ghiacciaio: prosegue l’accelerazione della parte frontale

Prosegue l’accelerazione della parte frontale del ghiaccio Planpincieux (circa il 10% della massa totale) che nelle ultime 24 ore e’ scivolato verso valle di 90 centimetri, contro i 60 centimetri indicati nella mattinata di oggi. E’ quanto riferisce il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione Valle d’Aosta e dalla Fondazione montagna sicura di Courmayeur. Le parti retrostanti confermano invece uno scivolamento costante: 30 centimetri al giorno per quella centrale e 15 centimetri per quella in coda.