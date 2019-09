Allerta ghiacciaio sul massiccio del Monte Bianco: oggi riunione con i residenti della Val Ferret

Dopo l’allarme per il rischio di crolli dal ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, il sindaco di Courmayeur ha convocato per oggi una riunione con i proprietari, i residenti e gli esercenti della Val Ferret, la zona che potrebbe essere interessata dalla caduta di ghiaccio.

La massa a rischio collasso è di circa 250mila metri cubi. A lanciare l’allerta ieri sono state le strutture tecniche della Regione Valle d’Aosta e della Fondazione Montagna sicura, registrando un’accelerazione del movimento che ha raggiunto la velocità di 50-60 cm al giorno.

E’ stata emanata ordinanza in cui è stata chiusa la strada comunale che aprirà solo in determinate fasce orarie, con la sorveglianza delle guide alpine.