Allerta ghiacciaio, l’esperto: “La Valle d’Aosta diventi un laboratorio”

“Penso che abbia molto senso fare una riflessione con il Governo sulla necessita’ di far diventare la Valle d’Aosta un laboratorio sui cambiamenti climatici”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e l’Autonomia, Francesco Boccia, dopo un incontro ad Aosta con la Giunta regionale valdostana e con il presidente del Consiglio, a proposito dell’allerta per il crollo del ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco.

“Ne parlerò con il premier Conte e con il ministro Costa – ha aggiunto Francesco Boccia – perché la natura che ci circonda qui, nella sua straordinaria bellezza e nella sua straordinaria complessità non è ordinaria”.

Secondo il ministro Boccia “la natura non è mai ordinaria, ma ci sono luoghi un po’ più straordinari degli altri e io penso che qui ci siano tutte le condizioni per fare delle valutazioni che ci toccano, nostro malgrado: non dipenderà da noi tutto ciò che ci arriverà sulle nostre teste, ma da noi possono arrivare contributi per far sì che gli altri, anche fuori dai confini nazionali, migliorino i loro comportamenti”.