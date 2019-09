Il sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) ha pubblicato in data 13 settembre 2019 l’avviso di richiamo di carne di cavallo dal mercato europeo perché contenente Salmonella enterica. Nello specifico si tratta di “carne di cavallo tritata cruda e refrigerata” prodotta in Romania e distribuita prevalentemente in Francia. Il sospetto è quello di un grave rischio di epidemia di origine alimentare, dovuta ai microrganismi patogeni di cui sono state trovate tracce nell’alimento.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare i rischi ed eventuali altre misure dopo il richiamo preventivo.