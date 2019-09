Allerta listeria nel formaggio e in alcuni prodotti caseari: è allarme in tutta Europa, scatta il ritiro [MARCA e LOTTI]

Allerta listeria in formaggi e prodotti caseari: l’allarme è stato lanciato in seguito all’identificazione, da parte del National Reference Center (NRC), di un ceppo di Listeria in Francia che ha causato sette ricoveri.

Ad essere interessati dal richiamo i prodotti lattiero-caseari biologici a marchio Ferme DURR commercializzati in tutta la Francia. Il rischio che essi siano stati esportati in Europa.

Secondo il comunicato del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione transalpino, le indagini condotte da Public Health France e i servizi della direzione generale dell’alimentazione hanno identificato il consumo di prodotti lattiero-caseari biologici da parte di queste persone e il collegamento con i prodotti realizzati da Ferme DURR nel Basso Reno (67), a seguito di analisi effettuate su campioni alimentari.

Oggi, la Ferme DURR (FR 67-055-001 CE), in collaborazione con le autorità sanitarie, sta procedendo quindi al ritiro dalla vendita e al richiamo di tutti i suoi prodotti lattiero-caseari biologici del marchio DURR (yogurt naturale e alla frutta, creme, formaggi bianchi e formaggi) indipendentemente dal DLC / DDM, ad eccezione degli spazi bianchi. Tutta la produzione di questo stabilimento è stata chiusa fino a nuovo avviso. Questi prodotti sono commercializzati direttamente da Ferme DURR nei mercati e negozi di tutta la Francia.

Le autorità sanitarie chiedono attenzione dei consumatori nei confronti dei prodotti commercializzati prima della misura di ritiro. Ed hanno diramato alcune raccomandazioni per gli interessati: coloro che possiedono i prodotti lattiero-caseari in questione non dovrebbero consumarli e sono invitati a riportarli al punto vendita in cui li hanno acquistati. Le persone che li hanno consumati e che presentano sintomi quali febbri, isolate o accompagnate da mal di testa e dolori sono invitati a consultare il proprio medico segnalando questo consumo. Occasionalmente possono verificarsi anche forme gravi con complicanze neurologiche e compromissione materna o fetale in donne in gravidanza. Le donne in gravidanza, le persone immunocompromesse e gli anziani dovrebbero essere particolarmente sensibili a questi sintomi. La listeriosi è una malattia potenzialmente grave con un tempo di incubazione fino a otto settimane.

L’allerta è stata lanciata dalla Francia attraverso il Sistema rapido di allerta europeo alimenti (RASFF) riportata dal portale del governo francese.