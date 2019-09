Allerta Meteo Abruzzo: criticità arancione in diverse zone

Emessa un’allerta meteo, per la giornata di domani martedì 3 settembre, dal Dipartimento della Protezione civile nazionale. A comunicarlo è il Centro Funzionale d’Abruzzo. Nello specifico è stata emessa un’allerta arancione, che indica una criticità moderata per rischio idrogeologico dovuto ai temporali, in riferimento al bacino Tordino-Vomano, nel Teramano, al bacino del Pescara e ai bacini Alto del Sangro e Basso del Sangro, nella provincia di Chieti.

Allerta gialla, invece, corrispondente a criticità ordinaria, per il bacino dell’Aterno e quello della Marsica. Nella giornata di domani, “fin dalle prime ore del mattino e per le successive 18-24 ore – fa sapere il Centro funzionale d’Abruzzo – si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.