Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani temporali e vento forte sulla costa

“Nella giornata di mercoledì 18 settembre l’Emilia Romagna sarà interessata dal transito di una veloce perturbazione che determinerà un flusso di correnti fresche da nord-est. Sono previste precipitazioni diffuse anche di tipo temporalesco che potranno assumere carattere organizzato con maggiore probabilità sul settore centro-orientale della regione. Nel corso della mattinata si prevede un’intensificazione dei venti da nord-est in particolare sul mare e lungo la fascia costiera dove assumeranno intensità prossima alle soglie di allertamento (intorno a 62-74 Km/h). Il mare sarà molto mosso ma con altezza dell’onda prevista su valori inferiori alla soglia di allertamento. Nella serata è prevista una generale attenuazione dei fenomeni“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’allerta meteo per temporali e vento, valida “dalle 00:00 del 18 settembre 2019 fino alle 00:00 del 19 settembre 2019“.

“Allerta GIALLA per temporali per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per vento per le province di FE, RA, FC, RN.”