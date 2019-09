Allerta Meteo Estofex per il Centro-Nord: maltempo con nubifragi e grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo – Dopo una brevissima pausa, il maltempo torna a bussare alle porte dell’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per parti dell’Italia e dell’Adriatico, principalmente per nubifragi e in misura minore, per grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per la Turchia meridionale, principalmente per nubifragi.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 26 settembre.

Un modello attivo è previsto su gran parte dell’Europa occidentale e meridionale nella fascia di un forte flusso zonale. Una depressione dovrebbe attraversare Francia e Benelux verso Germania, Nord Italia e Balcani. Un’altra depressione si solleverà verso nord-ovest dalla Turchia sudoccidentale durante il periodo indicato.

Italia

La minaccia più alta di maltempo è prevista su alcune parti dell’Italia e sull’Adriatico, davanti alla depressione in avvicinamento. In un ambiente con lapse rates della media troposfera moderatamente forti, le previsioni simulano deboli profili CAPE. Sono previste tempeste ben organizzate, che potrebbero includere anche alcune splitting supercell in grado di produrre nubifragi e localmente pesante grandine. La minaccia di grandine di grandi dimensioni sarà limitata ma la debole spinta di galleggiamento nella zona di crescita della grandine potrebbe essere compensata in qualche modo dal potenziamento dinamico della corrente ascensionale nelle supercelle.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che oggi interesserà alcune zone della penisola, prestare attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

