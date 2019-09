Allerta Meteo Estofex, forte maltempo sull’Italia: nubifragi, grandine di grandi dimensioni e rischio tornado

Allerta Meteo – Il maltempo ora si sposta verso sud e coinvolge anche le nostre regioni meridionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per l’Italia, il Tirreno e le aree circostanti, principalmente per nubifragi. Previste anche trombe marine. Grandine di grandi dimensioni attesa sulle parti meridionali.

Livello 1 per la Penisola Iberica orientale e settentrionale, principalmente per nubifragi. Grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento sono previste nelle parti sudorientali della Spagna.

Livello 1 anche per Tunisia e Algeria settentrionale, principalmente per grandine grande o molto grande, forti raffiche di vento e locali nubifragi.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 20 settembre.

L’amplificazione dei bassi geopotenziali è associata ad un’intensa depressione a onda breve che si muove dalla Polonia verso il Mar Nero. All’interno della base della depressione, una massa d’aria polare ben mescolata e l’umidità dei bassi livelli si sovrapporranno per consentire un certo CAPE durante la giornata. Il lato meridionale della depressione influenza il nord del Mediterraneo, dove a sud di un fronte freddo in avanzamento è presente una ricca umidità dei bassi livelli.

Italia, Tirreno e Adriatico

Si prevede che il sollevamento si diffonda verso sud davanti al fronte freddo in avvicinamento. Interesserà una massa d’aria umida e instabile con un CAPE intorno a 1500J/Kg. Il deep layer shear verticale sarà piuttosto debole e prevalentemente sotto i 10m/s. Insieme a deboli profili CAPE, basse basi delle nubi e lento movimento delle tempeste, i nubifragi sono la minaccia principale. Sono previste anche trombe marine, in particolare nelle ore mattutine con le tempeste al largo. Si prevede che l’organizzazione delle tempeste sia migliore a sud, soprattutto nel Sud Italia. Nonostante la minore copertura delle tempeste, multicelle e supercelle creeranno la minaccia di grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Le tempeste continueranno per tutta la giornata, con nuove tempeste che si formeranno sulla terraferma. Con il fronte freddo che avanza, le tempeste si deterioreranno da nord.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che oggi si abbatterà sull’Italia, soprattutto il Sud. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

