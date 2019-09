Allerta Meteo Estofex, maltempo al Nord Italia: attenzione a grandine di grandi dimensioni e forte vento

Allerta Meteo – Dopo essere stato concentrato solo al Sud negli ultimi giorni, il maltempo ora interesserà anche le regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’allerta di livello 2 per le Alpi meridionali principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 2 anche per il nord del Mar Nero principalmente per grandine grande o molto grande e forti raffiche di vento e in misura minore, per tornado e nubifragi.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 6 settembre.

Una depressione ai medi livelli si è diffusa sull’Europa nordoccidentale. Al suo margine, si divide un vortice che affonda nel Mar Ligure. Le parti settentrionali della depressione si solleveranno su Scandinavia e stati baltici. Più a sud, ci sono vortici dei medi livelli sul Mar Ionio e sull’area settentrionale del Mar Nero.

Alpi meridionali

Davanti alla depressione dei medi livelli in avvicinamento, un sollevamento a grande scala influenza una massa d’aria umida e leggermente instabile. L’energia di inibizione convettiva è già debole e il potenziale di tempeste aumenterà nel corso della giornata, anche in risposta al riscaldamento diurno. Si prevede la formazione di tempeste sulle Alpi e il loro movimento verso nord-est. Lunghi odografi davanti alla depressione favoriscono multicelle. Queste saranno in grado di produrre grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Le tempeste potrebbero unire in un sistema convettivo a mesoscala più grande nel pomeriggio quando aumenta il forcing frontogenetico. Questo potrebbe causare una maggiore minaccia di raffiche di vento, prima che le tempeste si sollevino gradualmente e si diffondano verso est e sud.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che oggi colpirà il Nord Italia. Massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

