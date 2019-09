Allerta Meteo Estofex: forte maltempo scatenerà nubifragi sul Centro Italia

Allerta Meteo – In arrivo una breve ondata di maltempo sull’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, allerta di livello 1 per il Centro Italia, principalmente per nubifragi.

Livello 1 per l’Algeria, principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 anche per la Russia meridionale, principalmente per forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 19 settembre.

Tra un’estesa dorsale sopra l’Atlantico e una profonda bassa pressione sulla Russia, su gran parte dell’Europa centrale e orientale è in corso un’irruzione artica. Durante il periodo indicato, un fronte freddo avanzerà verso sud su parte dell’Italia, dei Balcani e verso sud sulla Russia meridionale. Qui, il fronte freddo sarà accompagnato da un campo del vento più forte e passerà in combinazione con una depressione ad onda breve che si muove rapidamente verso est. Gran parte dell’attività DMC è prevista a sud dalla massa d’aria artica, su parti di Italia, Spagna e forse sud della Russia.

Centro Italia

L’attività temporalesca è prevista per la tarda serata e le ore notturne mentre il fronte freddo si avvicina all’area. Con un’abbondante umidità della bassa troposfera, sono previsti valori di CAPE tra 500 e 1500J/Kg, che aumentano dalla terra verso il mare. Le previsioni suggeriscono bassi livelli di condensazione forzata e un CAPE piuttosto debole, favorendo i processi di forti piogge. Il profilo verticale del vento consentirà almeno una modesta organizzazione delle tempeste, con un deep layer shear di circa 10m/s, ma allo stesso tempo, le tempeste saranno in lento movimento, aggravando la minaccia di forti piogge.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che oggi colpirà le aree centrali dell’Italia. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

