Allerta Meteo Estofex, forte maltempo in Sicilia: nubifragi, forte vento e grandine di grandi dimensioni, rischio tornado e alluvioni lampo

Allerta Meteo – Si prospetta una giornata di forte maltempo per la Sicilia. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha emesso un’allerta di livello 2 per la Sicilia e Malta principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

Livello 2 anche per le Baleari, la Catalogna e la costa della Francia sudorientale principalmente per nubifragi, tornado e grandine di grandi dimensioni.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 11 settembre.

Una vigorosa bassa pressione dei medi livelli si sposta dal Golfo di Biscaglia attraverso la Spagna nordorientale e il Mediterraneo occidentale, con l’avvezione di aria fredda e di vorticità in alto che incontra l’aria calda e umida dei bassi livelli con oltre 1000J/Kg di CAPE disponibile nel Mediterraneo. Una depressione a onda breve attraversa il Nord Africa e il Sud Italia. Un’altra bassa pressione si muove verso nord sul Mar Baltico e sulla Svezia con aria leggermente instabile.

Tunisia e Sud Italia

Il CAPE intorno a 2000J/Kg a sud della Sicilia e la notevole Storm Relative Environmental Helicity previsti da GFS potrebbero supportare supercelle in grado di produrre grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento, forse anche un tornado. Inoltre, le tempeste potrebbero seguire la costa meridionale della Sicilia, producendo grandi quantità di pioggia e alluvioni lampo.

Questo l’ultimo bollettino Estofex che avvisa la Sicilia sul forte maltempo che potrebbe scatenarsi oggi. Massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play