Allerta Meteo Estofex, primo giorno della stagione autunnale con forte maltempo sull’Italia: attenzione a nubifragi, grandine e tornado

Allerta Meteo – Il primo giorno della stagione autunnale sarà caratterizzato dal maltempo su buona parte d’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 2 per la costa adriatica orientale, principalmente per nubifragi e tornado.

Livello 1 per l’Italia, l’Adriatico e i Balcani occidentali per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado.

Livello 1 per la Francia occidentale, principalmente per la possibilità di tornado.

Tutte le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, martedì 24 settembre.

Sistemi di bassi pressione sono presenti su Russia/Finlandia, Atlantico/Irlanda e Italia/Balcani occidentali. Quest’ultimo è un sistema attivo con forti lapse rates su un Mediterraneo umido che portano ad un CAPE di 500-1500J/Kg, e una depressione ad onda breve che passa dal Nord-Ovest dell’Italia alla Croazia, attraversando l’Adriatico fino all’Albania, concentrando movimento verso l’alto e attività temporalesca. La bassa pressione sull’Atlantico invia un pennacchio d’aria calda e instabile sulla Bretagna e sull’Inghilterra sudoccidentale durante la notte.

Italia e Balcani occidentali

Un moderato deep layer shear (15-20m/s) e una Storm Relative Environmental Helicity di 150-300m²/s² sono sufficienti per l’organizzazione di alcune supercelle che possono produrre grandine di grandi dimensioni. Lo shear dei bassi livelli localmente di 10m/s o più è favorevole per la tornadogenesi. Le tempeste beneficeranno di un flusso di umidità verso l’alto causato dall’orografia, soprattutto lungo la costa adriatica orientale, e le precipitazioni abbondanti probabilmente causeranno problemi.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul forte maltempo che oggi potrebbe abbattersi sull’Italia. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

