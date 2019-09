Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità per forti temporali in arrivo

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo codice giallo per criticità idrogeologica: l’avviso è valido da oggi alle 14 fino a domani alle 6, e riguarda temporali anche forti previsti in regione.

Un fronte freddo atlantico – si spiega nell’avviso – è arrivato sulle Alpi e oggi pomeriggio farà aumentare l’instabilità sulla regione, soprattutto verso sera. Nella notte affluirà l’aria più fresca e secca che segue il fronte e che riporterà gradualmente la stabilità. Dal pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali, sparsi sui monti e isolati in pianura; dalla sera saranno più diffusi e interesseranno anche la costa fino a notte inoltrata. E’ possibile che qualche temporale possa essere forte e portare locali piogge intense. Domani si registrerà vento di Bora da moderato a sostenuto sulla costa.