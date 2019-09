Allerta Meteo, vasto Ciclone Mediterraneo alimenta forte maltempo al Sud [MAPPE e DETTAGLI]

Allerta Meteo all’estremo Sud Italia per il maltempo delle prossime ore: forti temporali stanno già colpendo la Sicilia, mentre piove in alcune zone della Calabria jonica e meridionale. Molte nubi stanno interessando le aree Mediterranee e, oggi, anche il Nord/Ovest (con piogge sparsa su tutta la Liguria di Ponente, da Genova a Ventimiglia). Forti temporali stanno invece colpendo le isole Baleari, ma nella giornata di domani, Mercoledì 11 Settembre, il maltempo si concentrerà sulla Sardegna meridionale e orientale, nel Canale di Sicilia (attesi violenti temporali su Malta nella notte e nelle prime ore del mattino), sulla Sicilia jonica e sulla Calabria jonica e meridionale, con forti temporali a Sud dello Stretto di Messina. Eloquenti, in tal senso, le mappe dei modelli Bolam e Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.

L’entità del maltempo è stata comunque sensibilmente ridimensionata rispetto alle previsioni dei giorni scorsi: per l’ennesima volta, il modello europeo ECMWF ha letto la tendenza meteorologica molto meglio del collega statunitense GFS. Il maltempo più importante rimarrà confinato a ovest, sulla Spagna, mentre i resti degli Uragani “Dorian” e “Gabrielle” dall’oceano Atlantico si abbatteranno sulle isole Britanniche. E in Italia sarà di nuovo estate: da Giovedì 12 fino almeno a Domenica 15 splenderà il sole in tutto il Paese con temperature in sensibile aumento.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

