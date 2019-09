Allerta Meteo: il maltempo si fa pesante, criticità su molte aree per fenomeni violenti [MAPPE e DETTAGLI]

Giornata piuttosto critica, quella odierna, sotto l’aspetto del tempo e siamo solo all’inizio di una fase molto perturbata per l’Italia. Da Nord Atlantico, sono giunte correnti fresche instabili in impatto con una superficie marina piuttosto surriscaldata e conseguenze per forte maltempo su molte regione. Un nucleo di vorticità più importante alle medie quote si è isolato sul basso Tirreno innescando, su quest’area, una circolazione depressionaria che, nel corso della giornata, già localmente mattinata, darà luogo a nuclei temporaleschi importanti e con forti fenomeni associati.

A questa azione, se ne unisce un’altra facente capo ad una circolazione instabile sul Centro Europa cui è legato un fronte freddo in passaggio tra i settori elvetici e il Nord Italia. Questa seconda azione sta comportando maltempo intenso in queste ore su molte aree settentrionali, localmente con fenomeni violenti, responsabili di allagamenti e condizioni di criticità. Ma andiamo più nel dettaglio.

Situazione ed evoluzione

Mattinata già perturbata su molte aree del Nord. Un fronte freddo in transito sulle regioni alpine, ha determinato una locale bassa pressione sottovento in prossimità del Piemonte la quale induce vorticità positive verso i settori centro-orientali piemontesi, Lombardia e poi via via sulle aree centro-orientali.

Forti temporali hanno imperversato dalla prima mattinata sul Milanese, determinando problematiche con allagamenti di molti garage e scantinati. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Sorvegliati speciali il Lambro e il Seveso. Ma sotto una intensa attività temporalesca sono state e in parte sono ancora anche le province di Bergamo, Brescia, Cremona; sin dal mattino temporali forti anche sulle aree a Sud e a Est di Torino, su Vercellese, Novarese. Il maltempo, però, va ora concentrandosi verso il Veneto, poi anche Friuli Venezia Giulia, Alpi e Prealpi orientali. Fenomeni temporaleschi forti o localmente violenti in questi minuti tra Bresciano, anche localmente Mantovano, poi Veronese, Vicentino, verso Bellunese e su alto Friuli. Allerta su queste aree.

Nubi diffuse stanno interessando anche gran parte del Sud e il Lazio, l’Abruzzo, il Molise, tuttavia con fenomeni ancora irregolari, localizzati e mediamente deboli o moderati specie su Puglia, localmente Campania e Est Sicilia. Un temporale più importante in questi minuti sul Reggino, inizialmente forte sui settori meridionali, area Montebello Ionico, poi in estensione verso Nord, con temporale anche sul Capoluogo in questi minuti e verso lo Stretto. Altro temporale forte sul Canale d’Otranto verso le coste meridionali pugliesi e sul Brindisino. Condizioni di bel tempo con sole prevalente su Toscana, Nord Marche, localmente anche Nord Umbria, sulla Liguria centro occidentale e su buona parte dell’Emilia-Romagna.

Diverse criticità attese per le ore pomeridiane (fino a quelle serali sulle aree centro orientali del Nord, Foggiano e su Nord Sicilia) quando l’attività temporalesca si farà accesa su gran parte del territorio. Previsti temporali diffusi lungo l’Appennino in estensione anche alle pianure laziali, campane e temporali anche su Sicilia e Sardegna. I fenomeni più intensi e frequenti riguarderanno le aree in arancio, ma va evidenziato che sulle aree centro occidentali del Nord, i fenomeni più importanti potrebbero avere luogo nella prima parte della giornata. Focus maltempo forte per il pomeriggio, colorazione in rosso, sul Lazio, localmente anche su Abruzzo interno, Aquilano, su Sud Umbria, sulla Campania, sul Nord e Sud Sicilia e su Alpi e Prealpi di Nordest, soprattutto tra Est Trentino, alto Veneto e Nord Friuli. Prestare attenzione su queste aree per possibili fenomeni forti o localmente violenti. Da tenere sempre presente che l’incidenza di questi fenomeni “parossistici” fortunatamente è a scala localizzata, quindi le aree colorate in rosso rappresentano quelle dove i fenomeni sono più probabili, ma non a tappeto nell’ambito di esse.

Nelle aree colorate in verde, possibili fenomeni irregolari qua e là, magari localmente anche forti ma, in linea generale, in forma più debole e localizzata, con ampie aree all’insegna del tempo più asciutto e anche di più schiarite soleggiate. Altrove prevalenza di tempo migliore. In serata, un nucleo instabile da Nordest porterà un intenso maltempo tra il Friuli-Venezia Giulia, il Centro Est Veneto e i settori centro-orientali dell’Emilia-Romagna.

Temperature

Ancora un po’ sopra la norma al Nord e su parte del Centro, di un paio di gradi circa, con massime fino a +30°C anche +32°C sulle pianure centro-settentrionali, magari dove presente più sole e con assenza di fenomeni. Valori rientrati in media, invece, al Sud, con massime che non dovrebbero andare oltre i +27°C/+ 29°C ed essenzialmente sulle coste e sulle pianure, magari punte di +29°C/+ 30°C sulla Sardegna.