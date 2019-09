Allerta Meteo, maltempo ridimensionato sull’Italia: Lazio e bassa Toscana rimangono a rischio [MAPPE]

Aggiornamento serale per qualche verso meno preoccupante rispetto ai dati mattutini. Il clou del peggioramento in atto da alcune ore, era atteso in queste ore serali con possibili fenomeni parossistici, evincibili da tutti i centri di calcolo, soprattutto sulla Toscana e sul Lazio. Già stamani, l’azione più meridionale di nuclei instabili aveva escluso fenomeni importanti o dannosi per la Liguria, sebbene rovesci e temporali erano comunque attesi. Con l’ultimissimo aggiornamento serale, traspare dai parametri un’azione perturbata si, anche localmente con fenomeni forti, ma non esasperata per la Toscana, o perlomeno non nelle modalità viste stamani.

I cumulonembi più intensi si stanno formando più verso l’interno in Appennino per poi scaricare acqua attraverso rovesci e temporali anche forti, soprattutto sull’Emilia-Romagna centro-meridionale e centro-orientale e anche verso l’Est della Lombardia, in particolare tra Mantovano, Cremonese e Bresciano, fino a Est Veneto, Veronese. Celle temporalesche ad elevato spessore verticale sono in azione sul tratto di mare Tirreno tra la Corsica e le coste del Grossetano, Piombino, quindi aree centro-meridionali costiere toscane con fenomeni forti in questi minuti a largo delle coste meridionali dell’Isola d’Elba, verso appunto le coste del Grossetano, area Follonica, Piombino. Questi ultimi settori toscani potrebbero essere quelli più minacciati da fenomeni potenzialmente forti. Altrove in Toscana saranno possibili rovesci e temporali, ma l’intensità e la durata non dovrebbero essere tali da procurare preoccupazione.

Altra regione a rischio, già computata in mattinata, è il Lazio dove si stanno già verificando forti piogge soprattutto nel viterbese. Sono caduti oggi ben 111mm di pioggia a Montefiascone e 93mm a Marta. Nella sera/notte, correnti instabili in transito sul medio Tirreno e cariche di vorticità positive, attiveranno ulteriori nuclei perturbati di particolare vigore sul tratto di Tirreno tra la Corsica, la Sardegna settentrionale e, appunto, il Lazio con rischio di fenomeni importanti, nel corso della sera. Particolarmente esposti i settori centro-meridionali laziali, Capitale compresa, con rischio di locali nubifragi e allagamenti per possibili importanti quantitativi di acqua in poche ore. I settori costieri tra Torvaianica, Anzio, Sabaudia potrebbero essere più esposti a fenomeni localmente violenti. Continueranno rovesci e temporali sull’ Emilia-Romagna, fenomeni anche su Ovest Veneto, Veronese, localmente ancora in Lombardia, sul Levante ligure, Genova compresa.

Rovesci e temporali diffusi lungo tutto l’Appennino centrale, specie su Umbria, aree interne toscane, Ovest Abruzzo e più sparsi anche sulle Marche. Un peggioramento è atteso sulla Campania nordoccidentale e poi occidentale, soprattutto su Casertano, poi Napoletano, anche qui con possibili fenomeni forti o localmente violenti. Qualche breve rovescio sparso sul medio Adriatico fino al Nord della Puglia, qualcuno tra Nordest Calabria, coste meridionali della Lucania, Tarantino, ma qui mediamente deboli e molto localizzati.

Nella notte, peggiora su Alpi, Prealpi e alte pianure tra Piemonte e Lombardia, sulla Valle d’Aosta, con rovesci e temporali diffusi; altri rovesci e temporali sull’Adriatico largo, specie medio-alto; rovesci più deboli sulla Venezia Giulia, Romagna, Marche, Nord Umbria e più giù, sulla punta estrema del Gargano. Diffusa instabilità sul Centro Ovest della Campania, con rovesci e temporali anche di una certa consistenza soprattutto tra Casertano, Napoletano e centro Ovest Salernitano. Meglio altrove.