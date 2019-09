Allerta Meteo Piemonte: ancora forti piogge, dal pomeriggio rovesci e temporali

Dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha provocato gravi danni, in Piemonte è di nuovo tempo di allerta. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, nel pomeriggio la discesa di una seccatura atlantica dalla Germania determinerà instabilità, con nuovi rovesci e temporali sui rilievi. Fenomeni in intensificazione ed estensione dalle prime ore di domani, domenica 8 settembre, con l’interessamento anche delle pianure. Per le prossime 36 ore è stata quindi emessa una allerta gialla sulle pianure settentrionali e sui settori meridionali della regione. Previsti rovesci e temporali localmente di forte intensità con locali allagamenti, caduta alberi, fulmini e fenomeni di versante in particolare sui settori orientali e meridionali del Piemonte. L’allontanamento del minimo di pressione verso est favorirà condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte nella giornata di lunedì.