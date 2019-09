Allerta Meteo Piemonte: arrivano i temporali, criticità gialla

È allerta gialla per forti temporali sul Piemonte meridionale. L’ha emessa l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, per la giornata di domani. Nelle prossime ore è previsto un progressivo peggioramento a partire dai settori alpini sudoccidentali, con piogge e rovesci sparsi, in estensione al resto della regione e in intensificazione dalla tarda serata sulle Alpi Marittime. I fenomeni, domani, potranno risultare a carattere temporalesco e di forte intensità a ridosso delle zone montane e pedemontane meridionali, mentre altrove prevarranno condizioni meno perturbate, con rovesci generalmente deboli alternati a momenti in gran parte asciutti. Sul basso Piemonte è attesa una progressiva attenuazione dei fenomeni a partire dai rilievi del cuneese nel corso del pomeriggio di domani.