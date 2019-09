Allerta Meteo Piemonte: temporali su tutta la regione, più intensi sulle pianure e sulle zone meridionali

“Allerta gialla dal pomeriggio per temporali su tutta la regione, più intensi e persistenti sulle pianure e sulle zone meridionali. I fenomeni proseguiranno intensi nella notte e al mattino di domani, ma a carattere meno temporalesco. Attenuazione nel pomeriggio“: Arpa Piemonte ha emesso un avviso di criticità valido per la giornata di oggi e domani.

Nel corso della giornata di oggi, “la progressiva discesa di una saccatura nord-atlantica verso il Golfo Ligure determinerà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, dal pomeriggio di giovedì fino alla giornata di venerdì, quando si avvertirà anche un sensibile calo delle temperature. Sabato l’allontanamento della perturbazione verso est consentirà un temporaneo miglioramento del tempo sul Piemonte“: queste le previsioni meteo di Arpa regionale.

Oggi cielo irregolarmente nuvoloso con aumento della copertura dalle ore centrali fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: a partire dalla tarda mattinata rovesci e temporali a ridosso dei rilievi in progressiva estensione a tutta la regione, con valori moderati localmente forti o molto forti, dapprima sul settore occidentale in seguito su quello orientale.

Quota neve in brusco calo in serata sui 2300-2400 m.

Zero termico: in brusco calo sui 3000 m in serata.

Venti: deboli, occidentali in montagna in intensificazione e rotazione da nord nel pomeriggio e orientali in pianura; rinforzi nelle vallate settentrionali e sulle pianure orientali in serata.

Domani cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con copertura in parziale attenuazione nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: piogge o rovesci diffusi, più intensi e persistenti sui settori settentrionale e orientale; esaurimento dei fenomeni in serata. Quota neve sui 2300-2400 m al primo mattino in successivo rialzo sopra i 2500 m.

Zero termico: pressoché stazionario sui 3000-3100 m.

Venti: deboli o moderati da est in successiva rotazione dai quadranti settentrionali

in montagna e deboli nordorientali in pianura con rinforzi sul settore orientale.