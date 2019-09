Allerta Meteo Toscana: domani piogge e temporali nel nord della regione

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo codice giallo valida a partire dalle ore 8 e fino alle 17 di domani, per la Lunigiana, la Versilia, le Valli del Serchio e della Lima, nei territori delle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia.

Attese domani precipitazioni sparse, anche a carattere di rovesci e temporali, più frequenti sulle zone settentrionali della Toscana: la causa va ricercata nel passaggio di una moderata perturbazione atlantica che potrà provocare anche occasionali grandinate e colpi di vento. Tempo più stabile, invece, per la giornata di oggi, martedì 24 settembre, in tutta la regione.