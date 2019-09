Allerta Meteo, l’arrivo dell’Uragano Humberto stravolge l’Europa: da Domenica forte maltempo anche in Italia

L’arrivo dell’Uragano Humberto in Europa sta stravolgendo le precedenti previsioni meteo per i prossimi giorni: anche l’Italia sarà coinvolta, a partire dalla giornata di Domenica 22 Settembre, da una nuova violenta ondata di maltempo innescata nel Mediterraneo proprio dalla spinta di Humberto sul Vecchio Continente. Intanto alle Bermuda si contano i danni provocati dall’Uragano, che ha lasciato 29.000 persone senza elettricità. Il vento, che sull’arcipelago ha raggiunto i 105km/h, ha divelto molti tetti e sradicato migliaia di alberi. Al momento non si hanno notizie di morti, ma le autorità hanno comunque invitato la popolazione a rimanere nelle proprie case. Oltre alle fortissime raffiche di vento, la tempesta ha comportato fortissime piogge: “Abbiamo passato una notte veramente difficile“, ha detto il ministro per la Sicurezza nazionale, Wayne Caines, alla Royal Gazette.

L’uragano Humberto è ancora un mostro di 2ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, e si muove da sud/ovest verso nord/est nel cuore dell’oceano Atlantico, diretto proprio verso l’Europa dove arriverà nei primi giorni della prossima settimana. I meteorologi britannici sono in massima allerta per il suo possibile arrivo sul Regno Unito, dove sarà preceduto da un’ondata di caldo prefrontale che nel weekend farà schizzare le temperature su valori tipicamente estivi per le isole Britanniche, fino a +25°C in Inghilterra.

L’Italia, invece, si prepara a una nuova intensa ondata di maltempo che inizierà proprio Domenica a causa del transito di Humberto sull’Europa occidentale. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

