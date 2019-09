Allerta Meteo Valle D’Aosta: criticità gialla per temporali

La Regione Valle d’Aosta ha emesso un bollettino di allerta ‘gialla’ per ordinaria criticita’ idrogeologica e temporali forti e diffusi. “Un fronte freddo – si legge nel bollettino di giovedi’ 5 settembre – passera’ su di noi questa sera/notte, portando rovesci e temporali anche forti al confine piemontese (B e C) con raffiche di vento e possibili grandinate; meno intensi altrove” sulla valle centrale e la dorsale alpina “dove comunque non si escludono fenomeni localmente forti. Nella mattinata di domani le precipitazioni perderanno il carattere temporalesco ma potranno essere inizialmente ancora localmente intense, per poi finire nel pomeriggio. Il limite della neve scendera’ fino ad un minimo di circa 2000/2200 metri, mediamente intorno a 2700/2400 metri”.