Allerta Meteo Veneto, criticità gialla e arancione fino a lunedì

Una fase di maltempo sta per interessare il Veneto. Alla luce delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso contenente l‘allerta gialla su tutto il territorio, che sale ad allerta arancione sul bacino idrografico Brenta Bacchiglione, valevole dalla mezzanotte di oggi alle 10.00 di lunedì 9 settembre. In particolare domenica 8 il tempo sarà instabile/perturbato, con precipitazioni frequenti e diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale; su Prealpi e pianura possibile qualche fenomeno intenso (forti rovesci). Quantitativi di pioggia da consistenti a localmente abbondanti sulle zone centro settentrionali. Fase più intensa tra la mattinata e la sera, con possibile diradamento e attenuazione delle precipitazioni nella serata/notte a partire da sud-ovest. Limite della neve intorno a 2200-2400 m, localmente più basso specie sulle Dolomiti in serata. Rinforzo dei venti dai quadranti meridionali in quota e su costa/zone limitrofe nella mattinata e nel pomeriggio. Visto il carattere anche temporalesco dei fenomeni la distribuzione e l’entità delle precipitazioni potrà risultare piuttosto irregolare; inoltre i modelli presentano ancora delle discordanze significative specie sull’entità e la localizzazione dei massimi di precipitazioni.