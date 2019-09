Alluvioni in Sudan, ONU: 78 morti in 2 mesi

A cause delle alluvioni che hanno colpito il Sudan, almeno 78 persone sono morte negli ultimi 2 mesi: lo afferma Mary Keller, responsabile per il coordinamento degli Affari umanitari delle Nazioni Unite, secondo cui la maggior parte dei decessi è da attribuirsi al crollo di tetti o a elettrocuzione.

Almeno 41mila case sono andate distrutte: le inondazioni hanno colpito 346.300 persone in 18 province del Paese.

Il bilancio dei morti potrebbe aumentare a causa dell’alto rischio di malattie portate dall’acqua.