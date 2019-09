Alluvioni nel sudest della Spagna: si aggrava il bilancio delle vittime, allerta meteo rossa

Si è aggravato il bilancio delle alluvioni che stanno colpendo il sudest della Spagna: un uomo è annegato dopo che la sua auto è rimasta intrappolata in un tunnel pieno d’acqua ad Almeria, secondo quanto reso noto dalla municipalità locale. Un poliziotto è riuscito a salvare due delle tre persone presenti nell’auto, ma “una è rimasta dentro il mezzo“, ha detto a radio Cadena Ser il sindaco di Almeria, Ramon Fernandez-Pacheco.

L’aeroporto di Almeria è chiuso oggi a causa delle piogge torrenziali, che “stanno rendendo difficile per i passeggeri e dipendenti raggiungere lo scalo“, ha riferito una portavoce dell’operatore degli aeroporti spagnoli Aena.

Ieri hanno perso la vita un uomo di 61 anni e la sorella di 51: la loro auto è stata trascinata via dall’acqua a Caudete.

Le autorità hanno diramato l’allerta meteo rossa, il massimo rischio, per Alicante e Valencia.