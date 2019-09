Sono rese difficili dal maltempo e dalla neve in quota le operazioni di soccorso per recuperare uno scalatore caduto nel canalone Minigerode, sull’Ortles. Secondo quanto riferisce il portale news Stol.it, l’incidente si è verificato nei pressi della vetta, ad una quota di 3.800 metri. A lanciare l’allarme è stato un compagno di cordata dell’alpinista. Gli elicotteri non possono raggiungere il luogo dell’incidente a causa delle nevicate.