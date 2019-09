Amazzonia: in 1 mese applicate 112 multe per 36 mln di reais

L’operazione Brasil Verde, lanciata ad agosto dal governo brasiliano coinvolgendo l’esercito per domare gli incendi in Amazzonia, ha applicato, nel primo mese di attività, multe per 112 infrazioni, per un importo di 36,37 milioni di reais, secondo dati del ministero della Difesa.

Le multe sono state comminate principalmente dall’Istituto brasiliano per l’ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) e dall’Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversita’ (ICMBio) relativamente a pratiche illecite come la estrazione mineraria e l’estrazione illegali, la deforestazione e l’espropriazione di legname.

L’operazione è stata prorogata fino al 24 ottobre nelle zone di frontiera, terre indigene, unità federali di conservazione ambientale e altre aree degli stati dell’Amazzonia legale. Complessivamente sono stati impiegati 8.170 uomini, tra militari e membri di agenzie municipali, statali e federali; 143 veicoli; 12 aeromobili; 87 navi. Il bilancio per ora e’ di 28 veicoli sequestrati; 63 persone fermate o arrestate, oltre alle 112 multe applicate.