Ambiente: Chiesi lancia la sfida di diventare carbon neutral entro il 2035

Chiesi Farmaceutici, gruppo internazionale focalizzato sul miglioramento della qualità di vita delle persone (Gruppo Chiesi), nella settimana di mobilitazione globale dedicata ai cambiamenti climatici, celebra il We ACT– Day: We Actively Care for Tomorrow, un programma di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti per promuovere un modo consapevole e diverso di agire, che abbia un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. L’evento, in contemporanea in tutte le 28 filiali del Gruppo, vede a Parma la partecipazione di oltre mille dipendenti, di rappresentanti delle istituzioni del territorio e del mondo accademico, associazioni e testimonial del mondo dello sport.

La giornata, articolata tra isole tematiche, attività pratiche e mini-conferenze, è stata costruita sulla base del Piano Strategico di Sostenibilità adottato dal Gruppo, che si fonda su alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs). Al centro dell’evento i 9 SDGs che Chiesi ha scelto di adottare, integrandoli nel proprio piano strategico. Particolare attenzione verrà dedicata a temi quali la salute e il benessere, l’attenzione al paziente, l’inclusione sociale, la tutela dell’ambientale, il lavoro, l’innovazione, e la valorizzazione della diversità, raccontati dai dipendenti e con il contributo di ospiti d’eccezione.

Il 25 settembre, infatti, non è una data casuale, ma coincide proprio con l’anniversario della “nascita” dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

“Crediamo che Chiesi abbia le capacità, le risorse e le abilità per contribuire alla sfida lanciata dalle Nazioni Unite. I 9 SDGs al centro del We Act Day rappresentano gli elementi fondanti del nostro agire e sono condivisi dai nostri colleghi in tutto il mondo” – racconta Maria Paola Chiesi, Shared Value and Sustainability Director – “Sono proprio le persone le vere protagoniste del nostro percorso.”

Il We Act Day si inserisce in un percorso sinergico quotidiano tra Chiesi e i dipendenti di tutte le funzioni aziendali. Sono numerose le iniziative lanciate che hanno portato a cambiamenti tangibili: dalla riduzione del consumo di carta all’eliminazione delle bottiglie plastica, dall’adozione di materiali riciclabili all’utilizzo di energie rinnovabili passando per la promozione di mobilità sostenibile fino ad arrivare al mese del volontariato aziendale.

In questo contesto, consci dell’emergenza climatica a cui stiamo assistendo, Chiesi lancia oggi la sua sfida per la sostenibilità e annuncia il proprio impegno a diventare carbon neutral entro il 2035, ad azzerare cioè il proprio bilancio di emissioni di gas ad effetto serra.

“Ora più che mai, tre anni dopo gli Accordi di Parigi e l’adozione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, siamo consapevoli che ogni singolo contributo può avere un impatto globale,” conclude Maria Paola Chiesi. “Le nostre azioni influenzeranno la salute e la sopravvivenza del pianeta in cui viviamo e di conseguenza la prosperità della società. In Chiesi siamo determinati a fare la nostra parte, contribuendo attivamente con le risorse a nostra disposizione, con impegno ed entusiasmo.”